На Урале в лесу нашли боевой артиллерийский снаряд

В пригороде Екатеринбурга ОМОН обезвредил боевой артиллерийский снаряд
Под Екатеринбургом бойцы Росгвардии обезвредили боевой артиллерийский снаряд. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства по Свердловской области.

Боеприпас нашли местные жители в лесу вдоль Серовского тракта. На место обнаружения были направлены сотрудники ОМОН «Малахит» Управления Росгвардии. Специалисты установили, что находка оказалась боевым артиллерийским снарядом калибра 152 мм. В ведомстве отметили, что он длительное время пролежал в земле и успел заржаветь.

С соблюдением всех мер безопасности снаряд перевезли на полигон и ликвидировали с помощью накладного заряда.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области школьник подорвался на старом боеприпасе. Снаряд сдетонировал, когда рядом с ним развели костер.

Ранее сообщалось, что три пассажира подорвались в автобусе в Кемерове из-за газового баллона.

