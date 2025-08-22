На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин, надругавшийся над 8-летней девочкой и расправившийся с ней, получил пожизненное

В Ростове-на-Дону осудили убийцу восьмилетней девочки из станицы Ольгинской
true
true
true

В Ростове-на-Дону осудили убийцу восьмилетней девочки, который похитил ее и изнасиловал. О решении суда сообщает СУ СКР по Ростовской области.

В мае 2024 года злоумышленник увидел ранее незнакомую девочку, которая шла по улице домой из магазина в станице Ольгинской Аксайского района. Мужчина заговорил с ребенком и заманил его в машину, после чего увез в поле за поселком. Там он совершил в отношении девочки преступления против половой неприкосновенности и с целью скрыть содеянное задушил ее.

Родители искали дочь около двух часов, после чего обратились в полицию. Поиски велись на всей территории области, а само происшествие вызвало большой общественный резонанс. В конце концов правоохранители отследили эвакуатор, на котором передвигался преступник, однако к моменту их прибытия ребенок был уже мертв.

Сообщалось, что убийцей ребенка оказался 25-летний Руслан Шингирей, житель поселка Дорожный Аксайского района, который работает водителем эвакуатора, а до этого был контрактником и принимал участие в специальной военной операции.

Шингирей был признан виновным в похищении, изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера и убийстве малолетней.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее россиянин изнасиловал и убил двухлетнюю дочь соседей, переломав ей конечности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами