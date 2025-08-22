Россиянин, надругавшийся над 8-летней девочкой и расправившийся с ней, получил пожизненное

В Ростове-на-Дону осудили убийцу восьмилетней девочки, который похитил ее и изнасиловал. О решении суда сообщает СУ СКР по Ростовской области.

В мае 2024 года злоумышленник увидел ранее незнакомую девочку, которая шла по улице домой из магазина в станице Ольгинской Аксайского района. Мужчина заговорил с ребенком и заманил его в машину, после чего увез в поле за поселком. Там он совершил в отношении девочки преступления против половой неприкосновенности и с целью скрыть содеянное задушил ее.

Родители искали дочь около двух часов, после чего обратились в полицию. Поиски велись на всей территории области, а само происшествие вызвало большой общественный резонанс. В конце концов правоохранители отследили эвакуатор, на котором передвигался преступник, однако к моменту их прибытия ребенок был уже мертв.

Сообщалось, что убийцей ребенка оказался 25-летний Руслан Шингирей, житель поселка Дорожный Аксайского района, который работает водителем эвакуатора, а до этого был контрактником и принимал участие в специальной военной операции.

Шингирей был признан виновным в похищении, изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера и убийстве малолетней.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.

