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Россиянин изнасиловал и убил двухлетнюю дочь соседей, переломав ей конечности

Под Самарой мужчину заподозрили в изнасиловании и жестоком убийстве ребенка

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Телеграм-канал ЧП САМАРА

Под Самарой мужчину задержали по подозрению в изнасиловании и жестоком убийстве двухлетней девочки. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 11 августа. Предварительно, следствие придерживается мнения, что ранее неоднократно судимый сосед семьи увидел оставшегося без присмотра ребенка во дворе жилого дома и увел девочку в заброшенное здание, которое располагается рядом. Там он изнасиловал малолетнюю и нанес ей множество травм.

Позже ребенка без сознания доставили на машине скорой помощи в реанимацию больницы города Чапаевска. Врачи пытались спасти жизнь девочки, но она вскоре скончалась от полученных повреждений. По словам тети малолетней, у погибшей были сломаны конечности, разорваны половые органы, а также сломан копчик.

Подозреваемого задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего с целью сокрытия другого преступления, сопряженного с изнасилованием, и изнасиловании. Правоохранители расследуют инцидент, решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Ранее подростки надругались над четырехлетней девочкой в детском саду.

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