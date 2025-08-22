В Госдуме поддержали ужесточение контроля за браками мигрантов с россиянами

В России необходимо установить более жесткий контроль за браками мигрантов с гражданами РФ, чтобы предотвратить распространение порочной практики, когда иностранцы женятся ради гражданства. Об этом в беседе с НСН заявил зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев.

Так депутат прокомментировал инициативу своей коллеги Яны Лантратовой, призвавшей главу МВД Владимира Колокольцева ввести обязательное тестирование будущих супругов, чтобы предотвратить браки по расчету ради гражданства. Матвеев ее поддержал, отметив, что эти обязанности логичнее будет возложить на ЗАГС, но заниматься этим вопросом должны компетентные люди.

«Другое дело, что любое подобное тестирование должны проводить не просто какие-то люди, а специалисты с психологическим образованием, чтобы они по собеседованию могли увидеть наличие или отсутствие каких-то реальных отношений между людьми», — отметил депутат.

Использование «детектора лжи» в данном случае не подходит, так как такая проверка выдаст некорректный результат, считает Матвеев. Речь идет о необходимости распознать романтические чувства, причем влюбившиеся люди могут принять решение о браке спустя месяц знакомства, поэтому стандартные методы проверок, включая полиграф, просто не дадут нужного результата.

При этом Матвеев согласился, что эта проблема требует решения со стороны государства.

«К сожалению, существует порочная практика, когда мужчины-иностранцы вступают в брак с женщинами-россиянками, а после получения гражданства разводятся. Конечно, государство должно реагировать на эту ситуацию», — заключил парламентарий.

Напомним, минтруд РФ предложил на 2026 год ужесточить квоты на иностранных работников в девяти ключевых отраслях, включая строительство, общественное питание и розничную торговлю алкоголем. Инициатива дополняется региональными особенностями: в 29 субъектах квоты будут ниже федеральных. В ведомстве эти меры связывают с политикой переориентации на трудовых мигрантов из дальнего зарубежья.

Ранее на юге России полиция попросила власти остановить наплыв мигрантов.