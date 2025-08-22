На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На юге России полиция попросила власти остановить наплыв мигрантов

Ростовское МВД попросило врио губернатора Слюсаря остановить приток мигрантов
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Ростовской области сотрудники министерства внутренних дел обратились к временно исполняющему обязанности губернатора Юрию Слюсарю с просьбой ввести ряд ограничительных мер в отношении мигрантов, чтобы остановить их приток. Об этом сообщает 161.ru.

В частности, правоохранители просят власти запретить иностранным гражданам работать в следующих сферах: сухопутный и трубопроводный транспорт, почтовые и курьерские службы.

Также полиция призывает повысить налоговый коэффициент в регионе для мигрантов с нынешних 6 тыс. рублей до минимум 9 тыс. Силовики считают, что поможет увеличить поступления в бюджет и привлечь в Ростовскую область более квалифицированных специалистов из числа трудовых мигрантов.

Согласно данным ростовского управления по вопросам миграции, количество иностранцев и лиц без гражданства на учете в регионе увеличилось на 21% и превысило 65 тыс. человек. Причинами роста стали наличие вакансий в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности, а также ограничения в соседних регионах.

Ранее Россия депортировала троих особо опасных турецких преступников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами