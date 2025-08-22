На юге России полиция попросила власти остановить наплыв мигрантов

В Ростовской области сотрудники министерства внутренних дел обратились к временно исполняющему обязанности губернатора Юрию Слюсарю с просьбой ввести ряд ограничительных мер в отношении мигрантов, чтобы остановить их приток. Об этом сообщает 161.ru.

В частности, правоохранители просят власти запретить иностранным гражданам работать в следующих сферах: сухопутный и трубопроводный транспорт, почтовые и курьерские службы.

Также полиция призывает повысить налоговый коэффициент в регионе для мигрантов с нынешних 6 тыс. рублей до минимум 9 тыс. Силовики считают, что поможет увеличить поступления в бюджет и привлечь в Ростовскую область более квалифицированных специалистов из числа трудовых мигрантов.

Согласно данным ростовского управления по вопросам миграции, количество иностранцев и лиц без гражданства на учете в регионе увеличилось на 21% и превысило 65 тыс. человек. Причинами роста стали наличие вакансий в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности, а также ограничения в соседних регионах.

Ранее Россия депортировала троих особо опасных турецких преступников.