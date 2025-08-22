На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик рассказал о погоде на курортах Черного моря до конца августа

Синоптик Шувалов: на черноморском побережье до конца августа не будет дождей
Артур Лебедев/РИА «Новости»

В ближайшее время на курортах Краснодарского края и Крыма сохранится хорошая погода для отдыхающих – дождей не прогнозируется до конца августа. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Сейчас на курортах Черного моря установилась хорошая погода – так, в Сочи воздух днем прогревается в среднем до +25…+27 градусов, в Крыму до +30 градусов. До конца текущего месяца ожидается такая же солнечная и сухая погода, отметил синоптик.

Завершение курортного сезона прогнозируется на конец сентября – начало октября. До этого момента комфортной будет и температура воздуха, и температура воды, заключил Шувалов.

Напомним, в начале августа температура воды в Черном море в районе Сочи достигла +29 градусов. В Гидрометцентре такую погоду связали со стоявшей в регионе жарой до +40°C в континентальных частях и до +36–38 градусов на побережье. Сообщалось также, что на балтийском побережье в Калининградской области вода прогрелась до +20–21 градусов.

Ранее в Москве зафиксировали самую холодную ночь за два месяца.

