На видео попал момент, как мужчина заминировал и взорвал машину в ДНР

ФСБ опубликовала видео с подрывом автомобиля в ДНР и задержанием подозреваемых
ФСБ России опубликовала видео с участием задержанных агентов Киева, причастных к подрывам автомобилей в Донецкой народной республике. Кадры показало РИА Новости.

Фигурантов связывают с диверсиями в марте и декабре 2024 года, когда были атакованы машины сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН по ДНР.

На кадрах видно, как в темное время суток мужчина устанавливает взрывное устройство под автомобилем и уходит. Утром другой человек подходит к машине, после чего происходит взрыв.

Один из задержанных на допросе заявил, что установил контакт со спецслужбами Украины и по их заданию заложил бомбу под автомобиль, в результате чего мужчина не выжил и пострадала его жена. Второго агента, по данным ФСБ, задержали при попытке забрать из схрона оружие, боеприпасы и гранаты.

По данным ФСБ, один из задержанных, 38-летний житель Донецка, был завербован спецслужбами Украины в 2022 году и получил задания по организации терактов, вербовке исполнителей и передаче им взрывных устройств. Связь с куратором он поддерживал через мессенджер Telegram.

Для выполнения заданий подозреваемый привлек 28-летнего знакомого, который в 2023 году по указанию украинской спецслужбы дважды приезжал в Москву для разведки мест проживания российского журналиста.

Ранее в Уфе арестовали юношу по обвинению в диверсии.

