С 1 сентября в школах сократят количество уроков английского

Изучение английского языка в средней школе сократят до 2 часов в неделю

С 1 сентября в российских школах изучение английского языка сократят до 2 часов в неделю. Нововведение коснется учеников 5–7-х классов, говорится в приказе Минпросвещения РФ.

Согласно пояснительной записке, основная цель сокращения учебных часов — это «оптимизация нагрузки и рациональное перераспределение учебного времени». При этом в министерстве подчеркнули, что изучение иностранных языков остается обязательным в школьной программе.

«Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов», — говорится в приказе Минпросвещения.

До этого сообщалось, что министерство сформировало список современных патриотических произведений для чтения дома. В список для школьников 1–4 классов вошли произведения по категориям: «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России».

В перечень для учащихся 5–9 классов вошли разделы «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли» и «Zа наших». В старшей школе будет четыре раздела: «На страже русской земли», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России» и «Zа наших».

Ранее в Госдуме призвали защитить учителей от нагрузки в родительских чатах.