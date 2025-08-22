Россиянам объяснили опасность ожидаемого прихода сразу двух штаммов гриппа

В предстоящем эпидсезоне в Россию придут одновременно сразу два штамма гриппа – гонконгский и свиной. С точки зрения симптомов первый считается тяжелее, а свиной, хотя и переносится легче, быстрее распространяется, рассказала 360.ru главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Московской области Елена Мескина.

«Как правило, не одна разновидность генотипа вируса гриппа циркулирует в сезон, но есть два основных и могут быть дополнительные, редко встречающиеся. Но чаще всего доминируют именно две разновидности», — отметила специалист.

По ее словам, свиной грипп H1N1 циркулирует практически каждый сезон с 2009-го года. А вот гонконгский H3N1 может меняться – в какие-то сезоны его больше, в какие-то меньше. Как ситуация сложится в этом сезоне, насколько сильным окажется подъем заболеваемости, пока спрогнозировать трудно – это будет зависеть от того, как уже успели мутировать вирусы.

По симптомам гонконгский грипп переносится сложнее, чем свиной. Однако без специфических анализов на внешний вид определить, какой именно штамм протекает у конкретного человека, невозможно, пояснила Мескина. Лечение также в обоих случаях одинаковое, а прививка от гриппа поможет при распространении любого из этих штаммов, подчеркнула она.

Что касается угрозы заразиться сразу двумя штаммами гриппа, то, по словам врача, в теории это возможно, но на практике случается крайне редко. Обычно этому мешает перекрестный иммунитет, который предполагает, что если человек переболел одним видом заболевания или привился от одного вируса, то вероятность подхватить другую его форму значительно снижается.

Грипп опасен серьезными осложнениями, в числе которых – бактериальная пневмония, которая чаще всего приводит к летальным исходам, предупредила Мескина. Также среди осложнений выделяют синусит, воспаление ушей, миокардит, поражение нервной системы и острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, при которой иммунная система организма ошибочно атакует периферические нервы. Может развиться даже менингит и тяжелый сепсис, поэтому крайне важно заранее принять меры и вакцинироваться, что позволит избежать тяжелых последствий для здоровья, заключила врач.

Напомним, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов объяснил, что успеть привиться от гриппа важно до начала эпидсезона. В России для этого лучше всего подходят конец августа, сентябрь, а также октябрь. Иммунопрофилактика эффективно защищает людей от тяжелого протекания заболевания, что доказано многолетней практикой, подчеркнул специалист.

