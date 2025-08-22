Пульмонолог предупредил об опасностях пассивного курения в офисах и на складах

Пассивное курение в помещениях особенно опасно из-за ограниченного объема воздуха и слабой вентиляции. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, врач педиатр, профессор кафедры детских болезней Сеченовского Университета Павел Бережанский, отметив, что человек после курения еще два часа выделяет в воздух токсичные вещества и вредит окружающим.

«Факторы риска в закрытых помещениях значительно усиливаются за счет ограниченного объема воздуха, что помогает накоплению токсичных веществ; слабое вентилирование замедляет рассеивание табачного дыма. Поэтому концентрация вредных веществ может оставаться высокой в течение длительного времени. Очень важно, что курящий и парящий человек, после того как навредил себе, еще два часа выделяет различные вредные вещества в окружающий воздух. В условиях склада или другого большого помещения пассивное курение особенно опасно: табачный дым распространяется по всему помещению; коллеги, находящиеся даже в отдалении от курящего, подвергаются воздействию токсичных веществ; риск развития респираторных заболеваний, аллергии и других патологий возрастает. Поэтому, если говорить в целом, безопасного расстояния при пассивном курении не существует», — сказал он.

Бережанский уточнил, что никотин снижает концентрацию витаминов, поэтому безопаснее всего не находиться рядом с местами, где люди курят.

«Очень важный факт — это концентрация вредных веществ. Чем больше людей рядом курит, чем хуже вентиляция, чем чаще они курят, тем вреднее находиться рядом и в одном помещении. А еще вейпы и никотин снижают концентрацию витаминов группы В, витамина А и С. Единственный способ помочь себе — это держаться подальше от мест, где курят, и не важно, какие это сигареты и какой способ курения», — добавил он.

22 августа стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о запрете продажи табачной продукции на остановках общественного транспорта для снижения числа импульсивных покупок.

