Пульмонолог раскрыл, на каком расстоянии пассивное курение начинает вредить

Чтобы быть в безопасности от табачного дыма, необходимо находиться на расстоянии не менее 20 метров от курящего человека. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, врач педиатр, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский, отметив, что пассивное курение опасно даже издалека.

«Пассивное курение представляет серьезную опасность, особенно для детей, даже на значительном расстоянии от источника табачного дыма. Нужно находиться на расстоянии не менее 20 метров от источника дыма или пара. Вейпы так же вредны, как и обычные сигареты. Очень опасно находиться в движении рядом с курящим (до 20 метров) или идти за курящим, так как в этот момент и тот, кто курит, и тот, кто идет рядом, совершает более глубокие вдохи. Первый с сигаретным дымом и поэтому делает более сильный выдох, а второй сильнее вдыхает», — сказал он.

Пульмонолог уточнил, что частицы табачного дыма оседают на поверхностях на расстоянии до 20 метров, и затем проникают в организм человека через дыхательные пути или кожные покровы.

«Уже давно доказано, что табачный дым и пар от вейпинга рассеивается до 20 метров и оседает на поверхностях. Даже на расстоянии более 20 метров от курящего человека, особенно в ветреную погоду или в закрытом помещении, где есть сквозняки, частицы табачного дыма могут достигать организма через дыхательные пути и кожные покровы. Оседать на одежде, волосах, коже, а потом человек будет это еще вдыхать», — добавил он.

22 августа стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о запрете продажи табачной продукции на остановках общественного транспорта для снижения числа импульсивных покупок.

Ранее пульмонолог предупредил о риске развития рака из-за аромаингаляторов.