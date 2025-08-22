На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России собрались ввести новый запрет для продажи сигарет

«Ведомости»: правительство поддержало запрет продажи табака на остановках
close
Depositphotos

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в целом поддержала инициативу о запрете продажи табачной продукции на остановках общественного транспорта. Об этом сообщили «Ведомостям» источники в Белом доме и близкие к комиссии.

Комиссия отметила, что в законе следует предусмотреть исключения для единственных торговых точек в населенном пункте. При этом новые ограничения, если документ будет принят с поправками, вступят в силу с 1 марта 2026 года. Изначально в правительстве были разногласия по инициативе, однако к концу лета их удалось урегулировать.

Авторы законопроекта подчеркивали, что закон уже запрещает продажу табачной и никотинсодержащей продукции на всех видах общественного транспорта, в зданиях вокзалов, аэропортов и портов, поэтому новые меры станут продолжением системного подхода к сокращению потребления табака.

Эксперты отметили, что ограничения затронут небольшое число торговых точек, но окажут заметное влияние на малый бизнес. По оценке аналитиков, киоски на остановках могут потерять от 15 до 30% товарооборота, так как сигареты привлекают покупателей. При этом выгоду от инициативы смогут получить крупные торговые сети, а снижение потребления табака, вероятно, будет незначительным.

Ранее в Госдуме предложили маркировать упаковки IQOS устрашающими картинками.

