Родные осужденного экс-замглавы ГУ МВД по миграции заявили о его психическом заболевании

Родные бывшего заместителя начальника управления по вопросам миграции московского ГУМВД Дмитрия Тахтаулова, осужденного за организацию незаконной миграции, сообщили, что уголовное преследование якобы спровоцировало у него психическое расстройство. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные судебных документов.

В материалах дела уточняется, что данная информация была оспорена, так как Тахтаулов ежегодно проходил медицинские осмотры с 2002 по 2021 год, и никаких отклонений не выявлялось. Представитель его матери указывал на заболевание во время рассмотрения иска замгенпрокурора о передаче в доход государства имущества и активов, зарегистрированных на Тахтаулова и афиллированных с ним лиц.

По словам представителя, в доход государства были обращены четыре квартиры, семь машиномест, два автомобиля, два земельных участка и жилое здание. Суд установил, что бывший полицейский понимал последствия своих действий и использовал фиктивную регистрацию имущества для сокрытия информации от контролирующих органов.

Басманный суд Москвы в конце 2024 года приговорил Тахтаулова и начальника отдела его управления Вячеслава Фокина к 6,5 годам колонии со снятием звания «полковник полиции». Еще двое фигурантов — бизнесмены Андрей Школьников и Виталий Абрамов — получили по шесть лет колонии общего режима.

Оба полицейских были задержаны осенью 2022 года за незаконное оформление приглашений на въезд трудовых мигрантов и изначально помещены в СИЗО, затем переведены под домашний арест и вскоре — вновь в следственный изолятор.

