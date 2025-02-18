Президент Колумбии сообщил о подготовке нападения на его самолет

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что повстанцы из Армии национального освобождения АНО (ELN) планируют сбить его самолет и уже закупили для этого две ракеты. Его слова приводит РИА Новости.

«Вы знаете, что по моему самолету хотят запустить ракету — наркоторговцы купили ее и где-то спрятали. Не одна, а две ракеты. Мы знаем, кто они, но мы должны действовать», — заявил он.

Найти ракету колумбийский лидер поручил новому главе полиции, генералу Карлосу Фернандо Триану Бельтрану.

По словам Петро, АНО представляет собой одну из крупнейших мафиозных группировок страны.

С 1964 года по 2019 год на территории Колумбии продолжалась гражданская война между правительственными силами и FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа). АНО является второй по численности вооруженной повстанческой группировкой в Колумбии после первенство ФАРК. Идеология организации строится на сочетании марксизма, геваризма и теологии освобождения.

До этого Петро направил свой самолет, чтобы забрать нелегалов из США.

Ранее в Колумбии американец пытался выбить дверь самолета, чтобы попасть на свой рейс.