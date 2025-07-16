В Госдуме заявили, что россиян не будут штрафовать за просмотр интервью с иноагентами

Граждан России не будут штрафовать за просмотр интервью с иностранными агентами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
Депутат ответил на вопросы пользователей о последствиях просмотра видео, в котором иноагент беседует с неиноагентом.
«Можно, даже если иноагент беседует с другим иноагентом», — сказал он.
Боярский подчеркнул, что досмотр смартфонов допустим только в рамках уголовного дела по серьезным основаниям. Депутат также обозначил, что использование запрещенных соцсетей с помощью ВПН-сервисов не запрещено.
Кроме того, по его словам, поиск и использование экстремистских материалов будет караться штрафом в том случае, если его их просмотр или прослушивание является результатом намеренного поиска в интернете и имеет злой умысел.
До этого член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил «Газете.Ru», что «случайно» наткнуться на экстремистский материал в рунете невозможно.
Немкин пояснил, что экстремистские материалы в интернете, как правило, блокируются. Ответственность наступает не за поиск, а за осознанное открытие запрещенного контента, заявил он. При этом в тексте документа указано, что именно «поиск к заведомо экстремистским материалам» влечет наложение штрафа.
Ранее Познер раскритиковал идею штрафов за поиск экстремистских материалов.