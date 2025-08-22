В России запретили распространять информацию о схемах обмана со счетчиками

Суд в Казани запретил распространять информацию о манипуляциях с коммунальными счетчиками в целях искажения их показаний. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Иск был подан военной прокуратурой Казанского гарнизона, которая обнаружила в интернете сведения о возможности самовольно нарушать пломбы на счетчиках и демонтировать их.

Суд установил, что сведения о продаже устройств для обмана приборов для учета потребления коммунальных услуг и способах несанкционированного вмешательства в их работу «способствуют формированию в обществе мнения о возможности совершения преступлений в сфере экономики с целью удовлетворения собственных потребностей безнаказанно», а также подрывают авторитет властей и законов.

Кроме того, указано в судебных материалах, распространение такой информации создает угрозу нарушения прав добросовестных плательщиков, поскольку неоплаченный объем коммунального ресурса распределяется на всех жильцов.

До этого исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков заявил, что снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги можно, если использовать технологические и организационные инструменты.

Ранее россиянам рассказали, как избежать мошенничества с заменой счетчиков.