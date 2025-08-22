На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России запретили распространять информацию о схемах обмана со счетчиками

Суд признал запрещенной к распространению информацию о схемах обмана счетчиков
true
true
true
close
Стрингер/РИА Новости

Суд в Казани запретил распространять информацию о манипуляциях с коммунальными счетчиками в целях искажения их показаний. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Иск был подан военной прокуратурой Казанского гарнизона, которая обнаружила в интернете сведения о возможности самовольно нарушать пломбы на счетчиках и демонтировать их.

Суд установил, что сведения о продаже устройств для обмана приборов для учета потребления коммунальных услуг и способах несанкционированного вмешательства в их работу «способствуют формированию в обществе мнения о возможности совершения преступлений в сфере экономики с целью удовлетворения собственных потребностей безнаказанно», а также подрывают авторитет властей и законов.

Кроме того, указано в судебных материалах, распространение такой информации создает угрозу нарушения прав добросовестных плательщиков, поскольку неоплаченный объем коммунального ресурса распределяется на всех жильцов.

До этого исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков заявил, что снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги можно, если использовать технологические и организационные инструменты.

Ранее россиянам рассказали, как избежать мошенничества с заменой счетчиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами