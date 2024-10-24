Россиянам объяснили, как избежать мошенничества с заменой счетчиков

Мошенники начали активно использовать новую схему обмана с газовыми счетчиками. Они ходят по домам под предлогом внезапной проверки, а затем манипулируют жильцами, говоря о якобы принятых законах и требованиях переустановить оборудование, предупредил в беседе с RT главный инженер Средневолжской газовой компании Денис Волков.

Сама по себе неожиданная проверка счетчиков невозможна, так как по правилам о планируемом обходе управляющие компании и ТСЖ информируют за 20–30 дней. После жильцов оповещают еще раз за несколько дней до прихода специалистов, объяснил Волков.

Чаще всего мошенники, проникая в квартиры под видом проверяющих, заявляют о новом законе, который якобы требует обязательной установки счетчиков. Но он нужен только в случае, если помимо плиты в квартире используются газовый котел или водонагревательная колонка.

«Настоящий газовик никогда не вынуждает потребителей купить здесь и сейчас счетчик, сигнализатор загазованности, шланг, кран и так далее. Специалист может только рекомендовать заменить устаревшее оборудование», — подчеркнул инженер.

Дверь лучше вообще не открывать, пока не будет четкой уверенности, что пришел настоящий газовщик. Убедиться в этом можно, позвонив в УК или председателю ТСЖ. Документы представляющегося проверяющим нужно проверить, обратить внимание следует и на форму работника.

Если после того, как незнакомец попал в дом, жители поняли, что это мошенник, нужно под любым предлогом уйти, обратиться за помощью к соседям, близким. Либо нужно звонить в полицию – в этом случае преступники быстро уйдут, заключил эксперт.

Напомним, также специалист призывал никогда не совершать предоплату без убедительных доказательств легитимности компании – официальные компании не требуют крупных сумм авансом.

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