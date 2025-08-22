Учительница с 2009 года получала зарплату, ни разу не выйдя на работу

Spiegel: в ФРГ учительница 16 лет была на больничном и получала зарплату

Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия постановил, что учительница, находившаяся на непрерывном больничном с 2009 года, обязана пройти медицинское обследование. Об этом сообщает Der Spiegel.

Педагог из Рурской области, продолжавшая получать зарплату все эти годы, пыталась оспорить решение о диспансеризации в суде Дюссельдорфа. Она заявила, что власти необоснованно потребовали обследование лишь спустя 16 лет.

«Многолетнее бездействие ответчика действительно непонятно, но это не отменяет необходимости пройти обследование», — пояснил суд в решении.

Обследование установит, способна ли женщина вернуться к преподавательской деятельности или должна выйти на пенсию. Суд признал запоздалость инициативы властей, но подчеркнул обязательность процедуры.

