Мужчина выдавал себя за бортпроводника и шесть лет путешествовал бесплатно

В США мужчина выдавал себя за бортпроводника и шесть лет летал бесплатно

В США житель Флориды Тирон Александер предстанет перед судом за то, что он несколько лет обманом летал на самолетах бесплатно, выдавая себя за сотрудника авиакомпании. Об этом сообщает CBS News.

Согласно материалам дела, мужчина пользовался разработанной им мошеннической схемой с 2018 по 2024 год. Он приобретал билеты, зарегистрировавшись во внутреннем сервисе, предназначенном для персонала авиакомпаний. Преступник вносил в систему бронирования поддельные номера бейджей сотрудников семи авиаперевозчиков и фейковые даты найма. Подобным образом ему удалось взять бесплатно билеты на 120 рейсов.

Приговор в отношении афериста вынесут 25 августа, мужчине грозит до 30 лет лишения свободы.

Ранее стало известно о российской стюардессе, которая взяла 239 дней отпуска и 750 дней больничного за два года.