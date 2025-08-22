В Крыму локализовали природный пожар

Природный пожар в Крыму локализован, огнем пройдено более 5 тыс. га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве рассказали, что природный пожар в республике был локализован, угрозы населенным пунктам нет.

«По уточненной информации, площадь, пройденная огнем, составила 5 200 га», — добавили в МЧС.

21 августа сообщалось, что площадь ландшафтного пожара в Крыму увеличилась до 7 тысяч га, пожарным удалось ликвидировать угрозу распространения огня на четыре села.

Угрозу возгорания нейтрализовали в населенных пунктах Малиновка, Лучевой, Северный и Васильевка, расположенных в Белогорском и Советском районах. По данным ведомства, к тушению пожара были привлечены два вертолета Ми-8, на территорию возгорания была сброшена 81 тонна воды.

9 августа в МЧС России сообщили о крупном пожаре, охватившем лес в Крыму. Тогда сообщалось, что площадь возгорания достигла 2 га. К тушению огня привлекли 150 спасателей и 41 пожарных расчетов. Кроме того, была задействована авиация, которая сбросила на место пожара 30 тонн воды.

Ранее в Крыму ликвидировали открытое горение на ландшафтном пожаре.