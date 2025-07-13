Масштабный пожар в Ростовской области попал на видео

Между Ростовом и Шахтами произошел масштабный пожар. Кадры обнародовал Telegram-канал «Это Ростов».

На видео можно заметить, что водитель чудом пробрался через дымовую завесу. При этом температура воздуха в тени превысила 40°C. По данным канала, возгорание произошло в Родионово-Несветайском районе.

До этого крупный пожар произошел на складе и в офисном помещении на Орской улице в Ростове-на-Дону. Огонь охватил площадь 2200 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

По данным Telegram-канала «Ростов №1», на месте происшествия работают пожарные. Издание 161.ru со ссылкой на ГУ МЧС по городу сообщило, что возгорание ликвидируют 53 человека. О причинах пожара ничего не сообщается.

На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, что огонь практически полностью охватил здание. Рядом с местом пожара все заволокло дымом. Огонь настолько сильный, что его видно издали.

Ранее российские ученые назвали причины ежегодных лесных пожаров.