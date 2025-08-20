На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В сети появилось видео с крокодилом, заползшим в супермаркет и напугавшим людей

Daily Mail: в Индонезии крокодил напугал людей в супермаркете
true
true
true

Посетители супермаркета на острове Талиабу в Индонезии столкнулись с трехметровым крокодилом, свободно расхаживающим между рядами с продуктами, пишет Daily Mail.

На место прибыли пожарные, которые попытались аккуратно выманить крокодила с помощью стремянки и импровизированных инструментов. Однако рептилия огрызалась и яростно размахивала хвостом, пока одна из местных женщин пыталась успокоить других покупателей.

После почти часа усилий один мужчина обмотал веревку вокруг ног крокодила, пока пожарные и сотрудники магазина помогали удерживать рептилию, не подпуская к ней детей и покупателей.

Крокодила доставили к ближайшему водоему и выпустили обратно в естественную среду обитания. По словам начальника полиции острова Аднана Вахью, рептилия, скорее всего, выбралась из близлежащего болота после сильных дождей, которые подняли уровень воды.

«Он никого не нападал и не причинил вреда», — говорится в заявлении.

Ранее крокодил утащил мужчину во время купания на глазах у семьи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами