В Татарстане сняли последствия массовой аварии с шестью пострадавшими

В Татарстане шесть человек пострадали и двое не выжили в массовом ДТП
Telegram-канал Прокуратура ТАТАРСТАНА

В Татарстане сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел недалеко от села Пановка. По предварительной информации, машина марки Kia выехала на встречную полосу, где врезалась в другой автомобиль, после чего последний протаранил Daewoo, который двигался в попутном направлении.

В результате пострадали восемь человек. Из них двоих спасти не удалось, остальных направили в медицинские учреждения. О характере их травм и состоянии информация отсутствует.

На данный момент сотрудники прокуратуры проводят проверку. На месте работал прокурор района.

До этого в Москве произошло ДТП с участием реанимобиля. После столкновения автомобиль медиков врезался в столб. В результате обе машины получили серьезные повреждения, детали корпусов разлетелись по дороге.

Ранее на видео попал момент жесткого ДТП на трассе под Сочи.

