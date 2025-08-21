В Татарстане сняли последствия массовой аварии с шестью пострадавшими

В Татарстане шесть человек пострадали и двое не выжили в массовом ДТП

В Татарстане сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел недалеко от села Пановка. По предварительной информации, машина марки Kia выехала на встречную полосу, где врезалась в другой автомобиль, после чего последний протаранил Daewoo, который двигался в попутном направлении.

В результате пострадали восемь человек. Из них двоих спасти не удалось, остальных направили в медицинские учреждения. О характере их травм и состоянии информация отсутствует.

На данный момент сотрудники прокуратуры проводят проверку. На месте работал прокурор района.

