В Севастополе ликвидировали крупный пожар. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МЧС России по городу.

«В 21:41 пожар ликвидирован полностью. Всего к тушению привлекались 109 человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 63 специалиста и 17 единиц техники», — говорится в сообщении.

Днем 21 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе в связи с возгоранием сухой растительности перекрыли Камышовское шоссе. По его данным, площадь пожара возросла до 12 га. На участке от железнодорожного моста до Фиолентовского кольца образовалось три крупных очага возгорания.

Глава города отметил, что пожарным удалось предотвратить распространение огня на близлежащую заправку, однако в результате пожара был уничтожен местный ресторан. Губернатор добавил, что загоревшаяся трава угрожает частным домам. Пожару присвоили четвертый ранг.

Ранее в Москве ликвидировали пожар на территории хлебозавода.