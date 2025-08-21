На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина избил подростка битой у магазина в Твери

В Твери мужчина избил подростка битой возле магазина
true
true
true

В Твери 41-летнего мужчину арестовали за избиение подростка битой. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 16 августа у магазина на улице Можайского. По версии следствия, 41-летний мужчина из хулиганских побуждений нанес 17-летнему подростку удар ладонью по лицу, а затем битой в область челюсти, В результате чего несовершеннолетний испытал физическую боль.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство. Ход расследования находится на контроле районной прокуратуры.

До этого москвич избил битой прохожего, который отказался дать ему сигарету.

Ранее российский подросток избил мужчин, заступившихся за девушку, до комы и реанимации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами