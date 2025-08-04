Российский подросток избил мужчин, заступившихся за девушку, до комы и реанимации

На Кубани 16-летний подросток избил двух мужчин до комы и реанимации после того, как они заступились за его девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в станице Новодмитровская 2 августа, в День ВДВ. Подросток вступил в конфликт с двумя мужчинами, которые заступились за девушку — юноша хамил ей. После словесной перепалки один из взрослых ударил несовершеннолетнего, сломав ему нос.

Через час подросток вернулся на место стычки с родственниками и битой. Произошла драка, в ходе которой мужчины получили тяжелые травмы головы. Один из них в результате перенес операцию, длившуюся 7,5 часов, потерял зрение и был введен в кому. Второй пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Подросток утверждает, что мужчины использовали кастет — у него также оказалось разбито лицо. Жители станицы собирают средства на лечение пострадавших.

Ранее юношу жестоко избили во время ссоры у ресторана в Калининграде.