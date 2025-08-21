Путин оценил организацию конкурса-премии «Кардо»

Президент России Владимир Путин направил приветственное обращение к участникам гранд-финала международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «Кардо», проходящего в городе Ставрополе. В своем обращении президент отметил насыщенную программу мероприятия и смелые организационные решения, пишет ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что в ближайшие дни финалистов ждут напряженные спортивные соревнования, конкурсы и интеллектуальные игры, танцевальные мастер-классы и автогонки, встречи с известными экспертами, а также множество других интересных мероприятий. Кроме того, участники смогут найти время для отдыха и дружеского общения.

Президент выразил уверенность в успешном проведении форума и в том, что он оставит у участников самые приятные воспоминания. Владимир Путин также пожелал участникам вдохновения и успешной реализации намеченных планов.

21 августа в Ставрополе состоялось торжественное открытие гранд-финала международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «Кардо» VIII президентской платформы «Россия — страна возможностей». Мероприятие собрало 3 тысячи участников из 58 стран и более 20 тысяч зрителей. Гранд-финал продлится до 24 августа.

