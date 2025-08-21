На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дело завели после того, как ребенок в Приамурье сел в кипяток и получил ожоги 69% тела

В Амурской области завели дело после того, как мальчик обварился в кипятке
В Амурской области возбудили дело после того, как четырехлетний мальчик получил ожоги 69% тела, сев в кипяток. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Пострадавшего ребенка доставили в Амурскую областную клиническую больницу. Мальчик находится в отделении реанимации, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошел в селе Рождественка, когда мать четырехлетнего ребенка грела воду для стирки в кастрюле кипятильником. Мальчик в это время бегал рядом, но в какой-то момент он оступился и сел в емкость с кипятком. Малолетний получил ожоги 69% тела.

Ранее мальчик получил ожоги 96% тела после взрыва канистры с бензином во дворе.

