Станок размолол рабочего на заводе в Петербурге

В Петербурге рабочего затянуло в станок на заводе, он не выжил

В Петербурге мужчина не выжил после того, как его затянуло в станок на заводе. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 20 августа. По предварительным данным, работник одного из предприятий оказался затянут в станок. Мужчина не выжил.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 143 УК РФ. Проводится комплекс следственных действий для установления обстоятельств происшествия и лиц, ответственных за соблюдение норм безопасности.

Телеканал 78.ru сообщает, что все случилось на заводе «Икапласт» на Октябрьской набережной — там производят пластиковые трубы. Рабочему было 54 года.

До этого в Ленобласти рабочий проломил голову, попав в станок на производстве. Мужчину намотало на вставленную в патрон токарного станка заготовку.

Ранее в Удмуртии рабочему едва не отрезало руку фрезерным станком.