На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Станок размолол рабочего на заводе в Петербурге

В Петербурге рабочего затянуло в станок на заводе, он не выжил
true
true
true
close
Telegram-канал Питерский Следком

В Петербурге мужчина не выжил после того, как его затянуло в станок на заводе. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 20 августа. По предварительным данным, работник одного из предприятий оказался затянут в станок. Мужчина не выжил.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 143 УК РФ. Проводится комплекс следственных действий для установления обстоятельств происшествия и лиц, ответственных за соблюдение норм безопасности.

Телеканал 78.ru сообщает, что все случилось на заводе «Икапласт» на Октябрьской набережной — там производят пластиковые трубы. Рабочему было 54 года.

До этого в Ленобласти рабочий проломил голову, попав в станок на производстве. Мужчину намотало на вставленную в патрон токарного станка заготовку.

Ранее в Удмуртии рабочему едва не отрезало руку фрезерным станком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами