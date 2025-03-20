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В Ленобласти рабочий проломил голову, попав в станок на производстве

В Ленобласти рабочего затянуло в станок на производстве
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Telegram-канал Следком Ленинградской области

Уголовное дело возбуждено после травмирования рабочего на производстве в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в местническом цехе предприятия. Одежду 71-летнего сотрудника намотало на вставленную в патрон токарного станка заготовку. В результате мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и шок первой-второй степени.

Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело. В ходе следствия будут установлены сотрудники, в обязанности которых входило обеспечение безопасности производственного процесса.

До этого сообщалось, что на заводе в Сибири начальник смены упал в кислоту, когда бросился помогать рабочим. Два рабочих металлургического комбината открыли запорную арматуру и запустили насос, но в этот момент «рванул» кислотопровод. Начальник смены бросился им помогать, но поскользнулся и тоже упал в кислоту. Все трое были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Ранее в Подмосковье рабочий получил травмы, упав с трехметровой высоты на заводе.

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