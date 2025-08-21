В Удмуртии рабочему едва не отрезало руку фрезерным станком

В Удмуртии врачи спасли мужчину, которого затянуло во фрезерный станок

Медики республиканской клинической больницы Удмуртии оказали помощь мужчине, руку которого затянуло во фрезерный станок. Об этом сообщает минздрав республики.

Мужчина был доставлен в больницу с множественными повреждениями конечности, включая мышцы плеча и спины. Пострадавший получил травму на заводе, его затянуло во фрезерный станок. Было принято решение о проведении срочного хирургического вмешательства.

«В ходе первой операции травматолог Артем Ванчуров провел первичную хирургическую обработку ран, чтобы минимизировать риски инфицирования и кровопотери. На втором этапе врач провел сложный остеосинтез — анатомическое сопоставление обеих костей предплечья с фиксацией металлоконструкцией», — сообщили в республиканском Минздраве.

Врачам удалось сохранить пациенту поврежденную руку. Мужчина проходит курс реабилитации и готовится вернуться к полноценной жизни.

Ранее в Красноярском крае деревянный дом обрушился на мужчину, когда тот разбирал чердак.