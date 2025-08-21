Суд вынес вердикт по делу о покушении на Авраама Руссо

Суд присяжных Московского гарнизонного военного суда признал невиновным борца-вольника из Чечни Тархана Эльдукаева, обвиняемого в покушении на певца Авраама Руссо в 2006 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

При этом мужчину, являющегося одним из партнеров экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, признали виновным по статье о пособничестве в покушении на убийство двух лиц по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении бизнесменов Гуршумовых.

Адвокат борца заявил, что его подзащитный стал инструментом демонизации бизнесмена Тельмана Исмаилова, и решение присяжных вызывает недоумение. Он считает, что в суде не было установлено никаких фактических доказательств причастности Эльдукаева к этим преступлениям.

По версии следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года обманом выманил Руссо в московский ресторан «Прага», где певца избили, а после сутки удерживали в загородном доме в Апрелевке. Артисту пришлось согласиться на выдвинутые ему требования не уходить к другому продюсеру.

Спустя 14 лет он обратился в правоохранительные органы. В 2021 году суд освободил нескольких похитителей от наказания из-за срока давности преступления. По тем же основаниям было прекращено уголовное дело в отношении еще одного фигуранта дела.

Ранее адвокат оценил желание Эльдукаева уйти на фронт с семьей и друзьями.