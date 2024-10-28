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Прекращено уголовное дело в отношении фигуранта дела о похищении Авраама Руссо

В Москве прекратили дело в отношении фигуранта дела о похищении певца Руссо

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пресненский суд Москвы прекратил уголовное преследование фигуранта дела о похищении певца Авраама Руссо Владимира Шестопалова в связи с истечением срока давности. О том, что фигурант дела Руссо избежит наказания, сообщает ТАСС.

«Суд постановил прекратить уголовное преследование в отношении Шестопалова в связи с истечением срока давности уголовного преследования», — заявила судья.

При этом, подчеркнула она, прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности не является реабилитирующим обстоятельством.

4 сентября сотрудники полиции задержали Владимира Шестопалова в аэропорту Шереметьево. Мужчину обвиняют в причастности к похищению Авраама Руссо в 2004 году. Музыкант опознал Шестопалова на очной ставке. Сам мужчина вину не признает.

По версии следствия, олигарх, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов 20 лет назад обманом выманил Руссо в московский ресторан «Прага», где певца избили, а после сутки удерживали в загородном доме в Апрелевке. Артисту пришлось согласиться на выдвинутые ему требования не уходить к другому продюсеру.

Ранее адвокат Андрей Алешкин заявил, что певец Авраам Руссо планирует подать иск с требованием взыскать компенсацию морального вреда с Владимира Шестопалова.

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