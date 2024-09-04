Адвокат оценил желание одного из похитителей Авраама Руссо уйти на фронт с семьей и друзьями

Бывший борец вольного стиля Тархан Эльдукаев, обвиняемый в похищении и покушении на певца Авраама Руссо, подал ходатайство об отправке на СВО. Адвокат артиста Андрей Алешкин заявил «Газете.Ru», что сначала Эльдукаеву следует заплатить по искам, а потом уже отправляться на фронт.

«Нам неизвестно о том, что Эльдукаев что-то хочет, поскольку защита его не сообщает. Эльдукаев тоже мне не звонит и не рассказывает о своих планах. Право на СВО у человека есть. Но, мне кажется, сначала нужно помимо того, чтобы человека освободить, нужно решить вопрос, который стоит на повестке дня. Мы предъявили товарищу Эльдукаеву гражданские иски. Если, конечно, в рамках освобождения и участия его в СВО он выплатит иски порядка пяти миллионов рублей, то пусть идет на СВО и защищает нашу замечательную страну, Российскую Федерацию. Но интересы потерпевшего — это возмещение вреда, который был причинен преступлением. Поэтому я полагаю, что сначала нужно прийти и получить срок, решить вопрос с компенсацией и после этого со спокойной чистой совестью отправляться на СВО», — сказал он.

Алешкин отметил, что прекращение уголовного преследования по статье о похищении не означает, что Эльдукаева точно отпустят.

«В действительности статья о похищении человека — особо тяжкая, срок привлечения к ответственности 15 лет. А что касается второй статьи [о покушении], то она маловероятна для прекращения, поскольку подразумевает наказание до пожизненного заключения. Исходя из этой позиции статьи, это право суда, прекращать [дело], но не обязанность. Мы знаем примеры, когда тот же самый Джура и Трясников были осуждены. Сначала был вердикт присяжных, что они виновны, а потом и Хамовнический суд Москвы осудил их впоследствии к 9 годам одного и второго к 12 годам. Поэтому говорить о том, что это безапелляционно и Эдулькаева отпустят — нет», — пояснил он.

Как сообщила газета «Коммерсантъ», защита Эльдукаева настаивает на полном закрытии дела. По данным источников, бывший борец направил следствию ходатайство о том, что заключил с Министерством обороны контракт для участия в специальной военной операции на Украине. Эльдукаев готов отправиться на фронт с отрядом из двух десятков родственников и знакомых.

До этого Басманный районный суд Москвы вынес решение, обязывающее главное следственное управление Следственного комитета России частично прекратить уголовное преследование в отношении Тархана Эльдукаева. Защита борца доказала в суде, что сроки давности по обвинению в похищении истекли еще в 2019 году – это послужило основанием для прекращения дела в этой части по ходатайству Генпрокуратуры.

Ранее соучастников покушения на певца Авраама Руссо приговорили к колонии.