В Минтрансе высказались о планах развития беспилотного транспорта

В Минтрансе считают, что к 2050 году 50% транспортных средств будут беспилотными

Министерство транспорта России ожидает, что к 2050 году половина всех транспортных средств будет ездить в беспилотном режиме. Об этом заявил замминистра Владимир Потешкин, пишет ТАСС.

«В перспективе, если заглянуть к 2050 году, мы ожидаем, что порядка 50% всех транспортных средств будут работать в беспилотном режиме. Создаются различные среды для того, чтобы это все реализовать», — сказал он.

На сегодняшний день грузы по российским дорогам перевозят порядка 90 беспилотных автомобилей.

Недавно автозавод «КамАЗ» представил автономный грузовик «Маяк-2» — седельный тягач КАМАЗ-54901 новейшего поколения К5 на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего».

До этого сообщалось, что в 2027 году на дороги общего пользования могут вывести беспилотные автомобили. Ключевым инструментом в данном вопросе станет дорожная карта.

Ранее сообщалось, что беспилотные автомобили в России могут обзавестись своими дорожными знаками.