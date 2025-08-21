На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минтрансе высказались о планах развития беспилотного транспорта

В Минтрансе считают, что к 2050 году 50% транспортных средств будут беспилотными
true
true
true
close
ПАО «КАМАЗ»

Министерство транспорта России ожидает, что к 2050 году половина всех транспортных средств будет ездить в беспилотном режиме. Об этом заявил замминистра Владимир Потешкин, пишет ТАСС.

«В перспективе, если заглянуть к 2050 году, мы ожидаем, что порядка 50% всех транспортных средств будут работать в беспилотном режиме. Создаются различные среды для того, чтобы это все реализовать», — сказал он.

На сегодняшний день грузы по российским дорогам перевозят порядка 90 беспилотных автомобилей.

Недавно автозавод «КамАЗ» представил автономный грузовик «Маяк-2» — седельный тягач КАМАЗ-54901 новейшего поколения К5 на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего».

До этого сообщалось, что в 2027 году на дороги общего пользования могут вывести беспилотные автомобили. Ключевым инструментом в данном вопросе станет дорожная карта.

Ранее сообщалось, что беспилотные автомобили в России могут обзавестись своими дорожными знаками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами