КамАЗ представил беспилотный грузовой автомобиль «Маяк-2»

КамАЗ показал автомобиль «Маяк-2», который может ездить без водителя

Автозавод «КамАЗ» представил автономный грузовик «Маяк-2» — седельный тягач КАМАЗ-54901 новейшего поколения К5 на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего», сообщает пресс-служба «КамАЗа».

«В состав бортового оборудования ВАТС (высокоавтоматизированного транспортного средства) входит основной вычислительный блок автоматизированной системы управления движением (АСУД), а также модули машинного зрения, видеонаблюдения, лидарного зрения, радарного зрения, высокоточной инерциальной навигации, спутниковой навигации, связи и устройство записи информации «черный ящик», — сообщает пресс-служба.

До этого сообщалось, что в 2027 году на дороги общего пользования могут вывести беспилотные автомобили.

«Ключевым инструментом в этом процессе (создания единых правил и инфраструктуры для безопасного использования автономного транспорта) станет дорожная карта — документ, разрабатываемый по поручению зампредседателя правительства России Виталия Савельева», — уточнили в Минтрансе.

Тесты таких грузовых автомобилей прошли успешно, но еще предстоит доработать технологии и согласовать правила.

Ранее сообщалось, что к 2030 году на дорогах России появится 1,7 тысячи беспилотных авто.