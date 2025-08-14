На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

КамАЗ представил беспилотный грузовой автомобиль «Маяк-2»

КамАЗ показал автомобиль «Маяк-2», который может ездить без водителя
true
true
true
close
Михаил Терещенко/ТАСС

Автозавод «КамАЗ» представил автономный грузовик «Маяк-2» — седельный тягач КАМАЗ-54901 новейшего поколения К5 на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего», сообщает пресс-служба «КамАЗа».

«В состав бортового оборудования ВАТС (высокоавтоматизированного транспортного средства) входит основной вычислительный блок автоматизированной системы управления движением (АСУД), а также модули машинного зрения, видеонаблюдения, лидарного зрения, радарного зрения, высокоточной инерциальной навигации, спутниковой навигации, связи и устройство записи информации «черный ящик», — сообщает пресс-служба.

До этого сообщалось, что в 2027 году на дороги общего пользования могут вывести беспилотные автомобили.

«Ключевым инструментом в этом процессе (создания единых правил и инфраструктуры для безопасного использования автономного транспорта) станет дорожная карта — документ, разрабатываемый по поручению зампредседателя правительства России Виталия Савельева», — уточнили в Минтрансе.

Тесты таких грузовых автомобилей прошли успешно, но еще предстоит доработать технологии и согласовать правила.

Ранее сообщалось, что к 2030 году на дорогах России появится 1,7 тысячи беспилотных авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами