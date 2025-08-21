В Башкирии подожгли мечеть

Неизвестный совершил поджог в мечети на Советской улице в башкирском городе Благовещенск. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Очевидцы сообщили, что молодой человек кинул бутылку с зажигательной смесью рядом со входом в святилище. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, огонь удалось потушить. Предполагаемый поджигатель сбежал.

Кадры с места происшествия также опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости». На видео можно увидеть, как к месту возгорания подъезжает пожарная машина.

Недавно сообщалось, что жительницу Коми подозревают в попытке поджога мечети. По данным полиции, 20-летняя девушка купила бензин, приехала к зданию и, облив его легковоспламеняющейся жидкостью, подожгла. После этого подозреваемая скрылась с места. Позже выяснилась, что она действовала по указке мошенников, которые уже убедили ее перевести свои деньги на «безопасный счет».

Ранее в Швеции возле мечети произошла стрельба.