Пожилой россиянин выстрелил в соседа из-за спора о заборе

В Нальчике пенсионер выстрелил в соседа из-за спора о заборе
Depositphotos

В Нальчике спор о заборе между соседями закончился стрельбой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 20 августа на улице Клары Цеткин. По версии следствия, 75-летний местный житель из-за давнего конфликта об общем заборе на границе участков оборудовал огневую позицию на втором этаже своего дома и произвел выстрел из огнестрельного оружия в своего 48-летнего соседа. Мужчина не выжил.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, решается вопрос об избрании пенсионеру меры пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее россиянин открыл огонь по соседу, который якобы захватил часть его участка.

