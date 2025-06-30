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Россиянин открыл огонь по соседу, который якобы захватил часть его участка

В Хабаровском крае мужчина выстрелил из ружья в соседа из-за спора о территории
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Depositphotos

Россиянин выстрелил в соседа из-за спорной территории между их участками. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Инцидент произошел 24 июня в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. По версии следствия, мужчина 1967 года пришел к соседу, который, по его мнению, захватил территорию участка его матери, отсыпав его гравием и убрав забор.

При себе у незваного гостя было охотничье ружье, из которого он выстрелил в хозяина домовладения. Последний получил несовместимые с жизнью повреждения. Шансов на спасение у мужчины не было.

Стрелка задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ведется следствие.

Ранее в Ленобласти 76-летний мужчина открыл стрельбу из ружья по дорожным рабочим.

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