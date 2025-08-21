На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина сломала ногу, упав в люк в Новодевичьем монастыре в Москве

РИА Новости: в Москве женщина сломала ногу, упав в люк в Новодевичьем монастыре
Павел Лисицын/РИА Новости

Женщина упала в люк в Новодевичьем монастыре в Москве и оказалась в больнице. Об этом со ссылкой на представителя столичных экстренных служб сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на территории монастыря. По предварительной информации, люк был оставлен открытым, в результате чего в него упала женщина.

Пострадавшую доставили в Первую Градскую больницу для оказания медицинской помощи. У женщины диагностировали перелом ноги. Обстоятельства происшествия и личность пострадавшей уточняются.

До этого самарская чиновница провалилась в дыру у трибуны перед заседанием гордумы. Женщина ушибла ногу, и кровь просочилась через брюки в районе колена. Сотрудница администрации после случившегося не покинула заседание.

Ранее девочка провалилась в открытый колодец во время прогулки с родителями в Карелии.

