Самарская чиновница провалилась в дыру у трибуны перед заседанием гордумы

В Новокуйбышевске чиновница провалилась в дыру у трибуны в местной думе

В Новокуйбышевске должностное лицо провалилось в дыру возле трибуны перед заседанием гордумы. Об этом рассказал депутат Самарской губернской думы Михаил Абдалкин.

Инцидент произошел 31 июля перед началом заседания городской думы. Должностное лицо, работающее в администрации Новокуйбышевска, провалилось одной ногой в дыру глубиной около двух метров — в отверстие уходили провода, оно было прикрыто дощечкой. Во время нажатия стопой конструкция не выдержала.

Абдалкин рассказал РИА Новости, что чиновница не полностью провалилась, а лишь на половину. Женщина ушибла ногу, и кровь просочилась через брюки в районе колена. Он отметил, что сотрудница администрации после случившегося не покинула заседание, на котором рассматривался вопрос об изменении бюджета Новокуйбышевска.

Депутат также сообщил, что глава аппарата гордумы в курсе ситуации — дыру вскоре заделают. Здание старое и нуждается в ремонте, указал Абдалкин.

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