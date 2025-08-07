Девочка провалилась в открытый колодец во время прогулки с родителями в Карелии

В Карелии девочка провалилась в открытый колодец во время прогулки

В Карелии девочка гуляла со своими родителями и провалилась в открытый колодец. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 6 августа в городе Пудоже. Девочка во время прогулки с родителями не заметила открытый люк и упала в колодец. В результате падения ребенок получил травмы, потребовавшие медицинской помощи — подробной информации о ее состоянии не поступало.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Доступ к колодцу сейчас закрыт. Стражи порядка проводят доследственную проверку по факту случившегося. После завершения мероприятий будет принято процессуальное решение.

До этого в Крыму школьник попал в реанимацию, провалившись в 17-метровый колодец. Он собирал черешню в компании друзей и, желая подняться повыше, взобрался на заколоченный досками колодец.

Ранее во Владивостоке школьница упала в открытый люк.