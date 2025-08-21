Барнаульский подросток пинал попросившего помощи мужчину и попал на видео

В Барнауле подросток пинал просившего помощи мужчину, пока его друг снимал

В Барнауле гулявшие по городу подростки поиздевались над человеком, который просил у них помощи. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Инцидент произошел на улице Эмилии Алексеевой. На кадрах, снятых одним из молодых людей, заметно, как на траве около тротуара сидит мужчина, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.

В какой-то момент к нему подходит второй подросток и предлагает помощь. После этого задает вопрос о том, почему пострадавший пьет. Когда мужчина протягивает ему руку, молодой человек пнул его ногой в лицо ногой.

После этого оба юноши ушли с места. До удара пьяный незнакомец какой-либо агрессии к школьникам не проявлял.

До этого в Петербурге подростки жестоко избили женщину, которая попросила их не шуметь на улице. Молодые люди наносили ей удары ногами и вылили неизвестную жидкость на голову.

У пострадавшей диагностировали несколько серьезных травм, среди которых – перелом плечевой кости. Женщина обратилась в полицию.

