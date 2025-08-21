Глава полиции Словакии потеряла сознание на пресс-конференции

Глава полиции Словакии, генерал Яна Машкарова во время пресс-конференции потеряла сознание. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие было посвящено ситуации с ростом числа телефонных звонков от мошенников. Женщине стало плохо во время выступления.

«Прошу прощения, мне как-то плохо, не знаю почему. Я должна закончить свою презентацию и…», — сказала она.

В этот момент глава полиции стала терять сознание, но ее успели подловить коллеги. В этот момент трансляция мероприятия была прекращена.

Телефонное мошенничество является большой проблемой не только для европейской полиции, но и для российской. Недавно аферисты выманили более 10 млн рублей у учителя математики из Екатеринбурга. Сначала екатеринбуржцу позвонил человек, который представился сотрудником ФСБ. Он напугал педагога и заставил его поверить в утечку персональных данных, сообщив личную информацию. По словам незнакомца, данные сотрудников детского лагеря, где ранее работал потерпевший, стали доступны мошенникам и теперь деньги с его счета переводятся жителю недружественного государства. Мужчина поверил мошенникам и отдал им деньги, чтобы решить вопрос с возможным «уголовным делом», придуманным ими.

Ранее россиянка решила «спасти» свои 7,8 млн рублей и отдала их мошенникам.