Учитель математики из Екатеринбурга отдал «сотрудникам спецслужб» более 10 млн

В Екатеринбурге учитель отдал мошенникам свыше 10 млн рублей
Depositphotos

Мошенники выманили более 10 млн рублей у учителя математики из Екатеринбурга. Об этом сообщает УМВД по городу.

Накануне 37-летний мужчина, работающий преподавателем математики в одной из школ города, обратился с заявлением в правоохранительные органы. Он заявил, что отдал неизвестным почти 10,2 млн рублей.

Сначала екатеринбуржцу позвонил человек, который представился сотрудником ФСБ. Он напугал педагога и заставил его поверить в утечку персональных данных, сообщив личную информацию. По словам незнакомца, данные сотрудников детского лагеря, где ранее работал потерпевший, стали доступны мошенникам и теперь деньги с его счета переводятся жителю недружественного государства.

Мошенники убедили учителя в том, что за это ему грозит уголовная ответственность, поэтому он снял все свои накопления, оформил несколько кредитов и занял еще 2 млн рублей у знакомых, а затем отдал деньги «сотрудникам спецслужб».

Впоследствии педагог рассказал обо всем своей матери, и та объяснила, что его обманули. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Аферистов ищут.

Ранее россиянка лишилась квартиры и почти 9 млн рублей из-за «замены счетчика».

