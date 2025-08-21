На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка решила «спасти» свои 7,8 млн рублей и отдала их мошенникам

В Воронеже женщина лишилась 7,8 млн рублей, поверив аферистам
Ilya Naymushin/Reuters

В Воронеже 41-летняя местная жительница лишилась крупной суммы денег, пытаясь «спасти» сбережения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что женщине пришло видеообращение в Telegram от лица «бывшего директора», который предупредил ее о якобы проверке ФСБ из-за утечки данных. Затем с ней связались псевдосотрудники ФСБ, ЦБ и службы безопасности, которые убедили россиянку в том, что ее подозревают в финансировании терроризма.

Под предлогом защиты средств женщина, поверившая аферистам, сняла все накопления, оформила кредиты, продала автомобиль и перевела деньги на счета злоумышленников. Общий ущерб составил более 7,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Ранее россиянка лишилась квартиры и почти 9 млн рублей из-за «замены счетчика».

