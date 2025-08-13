На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше задержали украинца по обвинению в диверсии

Cпецслужбы Польши задержали гражданина Украины по обвинению в диверсии
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Cпецслужбы Польши задержали гражданина Украины, обвиняемого в совершении диверсий. Об этом сообщил на пресс-конференции польский премьер-министр Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

«Сегодня Агентство внутренней безопасности задержало молодого украинца, который обвиняется в актах диверсии, в частности, в нанесении враждебных надписей, попытках нанесения на памятники надписей, которые ударяют по национальной гордости поляков», — сказал глава кабмина.

По его словам, задержанный мужчина якобы был завербован иностранными службами.

3 августа газета Rzeczpospolita сообщила, что польское Агентство внутренней безопасности начало расследование в отношении гражданина Украины Игоря Г., подозреваемого в совершении диверсий на севере Польши. По информации издания, 36-летний украинец нанес ущерб водозаборам в Сопоте, и за неделю до этого, предположительно, проник на другой объект водной инфраструктуры, но был замечен и скрылся. Мужчину задержали после его проникновения на территорию водозаборника, где находилось оборудование для подключения к водопроводу.

Ранее в Польше задержали украинку, подозреваемую в причастности к продаже органов.

