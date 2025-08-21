На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт: релокантам стоит дать возможность служить государству

Глава госконсалтинга Добромелов: релокантам стоит разрешить служить государству
true
true
true
close
Shutterstock

Руководитель Департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов в эфире радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал предложение спикера Государственной думы Вячеслава Володина лишить вернувшихся в Россию релокантов возможности работать на госслужбе. По мнению эксперта, таким гражданам все же стоит дать возможность служить государству.

«В конце концов, мы в истории имеем огромное количество примеров, когда даже князья, аристократы, дворяне, близкие к царским и прочие совершали даже предательство, даже воевали на стороне врага, а потом постепенно раскаивались, и великодушный и милосердный правитель их прощал. Это было не только в истории нашей страны, а в истории всех держав мира», — сказал Добромелов.

Он добавил, что службы безопасности государственных органов всегда проверяют биографии будущих сотрудников на «определенные позиции».

Как заявил Володин, релоканты, решившие вернуться в Россию, не должны иметь возможность работать на госслужбе и в госкомпаниях.

Он также подчеркнул, что представителям шоу-бизнеса, которые «сбежали» из страны, при возвращении тоже не стоит надеяться на встречу с «распростертыми объятиями».

Ранее в посольстве РФ заявили, что россияне массово покидают Турцию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами