Эксперт: релокантам стоит дать возможность служить государству

Руководитель Департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов в эфире радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал предложение спикера Государственной думы Вячеслава Володина лишить вернувшихся в Россию релокантов возможности работать на госслужбе. По мнению эксперта, таким гражданам все же стоит дать возможность служить государству.

«В конце концов, мы в истории имеем огромное количество примеров, когда даже князья, аристократы, дворяне, близкие к царским и прочие совершали даже предательство, даже воевали на стороне врага, а потом постепенно раскаивались, и великодушный и милосердный правитель их прощал. Это было не только в истории нашей страны, а в истории всех держав мира», — сказал Добромелов.

Он добавил, что службы безопасности государственных органов всегда проверяют биографии будущих сотрудников на «определенные позиции».

Как заявил Володин, релоканты, решившие вернуться в Россию, не должны иметь возможность работать на госслужбе и в госкомпаниях.

Он также подчеркнул, что представителям шоу-бизнеса, которые «сбежали» из страны, при возвращении тоже не стоит надеяться на встречу с «распростертыми объятиями».

Ранее в посольстве РФ заявили, что россияне массово покидают Турцию.