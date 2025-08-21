Релокантам хотят запретить работать на госслужбе

Релоканты, решившие вернуться в Россию, не должны иметь возможность работать на госслужбе и в госкомпаниях. Об этом в Max написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Человек, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим», — подчеркнул спикер ГД.

Он добавил, что представителям шоу-бизнеса, которые «сбежали» из страны, при возвращении тоже не стоит надеяться на встречу с «распростертыми объятиями».

В начале июля глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что многие, кто уехал из России в последние три года, не хотят терять с ней связь, поэтому автоматически приписывать всех релокантов к предателям — безнравственно и аморально. Он отметил, что релоканты приходят в Русские дома и приводят туда своих детей, занимаются с ними русским языком, рисованием и музыкой. При этом он признал, что среди тех, кто покинул РФ, есть и политически мотивированные люди, которые ходят на митинги и «орут всякие глупости». Примаков добавил, что Россотрудничеству не хочется иметь с ними ничего общего. Он подчеркнул, что уехали абсолютно разные люди и не все они предатели.

Ранее Госдума одобрила закон против релокантов-нарушителей.