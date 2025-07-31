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В Красноярске подросток попытался поджечь релейные шкафы на железной дороге

Следком: в Красноярске несовершеннолетний за $700 пытался поджечь релейные шкафы
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Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Красноярске подросток за деньги пытался поджечь два железнодорожных релейных шкафа. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 17-летнему студенту одного из местных колледжей во время общения в интернете пообещали $700 за совершение поджога транспортной инфраструктуры. Куратор сообщил подростку рецепт изготовления горючей смеси. Однако при попытке осуществить поджог смесь не воспламенилась.

По факту покушения на террористический акт возбуждено уголовное дело. Суд отправил несовершеннолетнего под стражу.

28 июля стало известно, что сотрудники ФСБ совместно с полицией задержали в Краснодарском крае двух российских граждан и уроженца одной из стран Центральной Азии, готовивших теракты и диверсии по заданию спецслужб Украины. Подозреваемые планировали поджоги объектов транспорта и связи на территории региона по заданию куратора из Киева, с которым они связались через Telegram.

Ранее на Дальнем Востоке студентка за деньги устроила пожар на железной дороге.

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